الجيش الأوكراني يطرد المدنيين من الملاجئ



الجيش الأوكراني الجيش الأوكراني



قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إن المقاتلون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب يواصلون وضع حصون وأسلحة في المؤسسات التعليمية، وطرد المدنيون من ملجأ لتحويله لمستودع ذخيرة.



وقال ميزينتسيف، في إفادة صحفية، “يواصل المقاتلون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب وضع حصون وأسلحة في المؤسسات التعليمية في منطقتي فينيتسا وخاركيف، وفي ليسيتشانسك، جمهورية لوجانسك الشعبية”.



وأكد ميزينتسيف أن القوات المسلحة الروسية تعامل السكان المدنيين معاملة إنسانية خالصة ولا تقصف البنية التحتية المدنية، على عكس التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، التي تواصل استخدام المستشفيات والمباني السكنية والكنائس ورياض الأطفال والمعسكرات الصحية والمدارس والمدنيين الآخرين في كل مكان.