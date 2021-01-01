وزير التعليم : غير مسموح لطلاب الثانوي الاحتفاظ بورقة المفاهيم



وزير التعليم وزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه غير مسموح لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي والثانوية العامة ، بالاحتفاظ بورقة المفاهيم بعد اداء الامتحان .



وقال وزير التربية والتعليم : ستقوم الوزارة باعداد "ورقة المفاهيم" للصفوف الاول والثاني الثانوي و"كتيب المفاهيم" للثالث الثانوي وسوف تطبعهم الدولة ويتم تسليمهم مع بدء الامتحان على ان "يسلم الطالب هذه الاوراق او الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها".



وتنطلق غدا، الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، البالغ عددهم مليون و400 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية.