أكلات تساعدك على زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة



زيادة الوزن زيادة الوزن



هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالنحافة، ويعتبر العامل الوراثي من أبرزها، ود تسبب النحافة للعديد من الأشخاص الشعور باليأس على الرغم من تناولهم أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، ولكن بلا جدوى.







اكلات تساعد على علاج مشكلة النحافة

قد يعجبك أيضا...

وقالت الدكتورة حنان محمود، أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، ان أبرز أسباب حدوث النحافة العامل الوراثي، وممارسة النشاط البدني العالي، الإصابة بمرض جسدي أو مرض مزمن، مثل : فرط نشاط الغدة الدرقية، ومرض السيلياك، و مرضى السكري، والسرطان، والاضطرابات الهضمية؛ كداء كرون، والتهاب القولون التقرحي .استشاري النحافة والسمنة: لا أنصح عند بداية إنقاص الوزن اللجوء للعملياتدراسة: الزيوت النباتية التي تحتوي على أوميغا 6 تسبب الزهايمروتابعت حنان محمود في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، ان الإصابة بالأمراض النفسية، مثل الاكتئاب، والقلق، واضطراب الوسواس القهري، واضطرابات الأكل التي سنوضّحها لاحقاً في نقطة منفصلة يمكن أن تسبب في الإصابة بالنحافة .وأضافت حنان محمود، إلى ان معرفة الأسباب وراء حدوث النحافة قد تكون نصف العلاج، ويمكن لبعض الأكلات ان تساهم في زيادة الوزن ولعلاج مشكلة النحافة المؤرقة لدى البعض، ومن أبرزها :منتجات الألبان منتجات الألبان غنية بالبروتينات، الكالسيوم، والدهون الصحية.السمسم ، الخميرة ، المكسرات، الفواكه المجففة .فاكهة الافوكادو لانها تحتوي علي زيوت صحية .سمك السلمون .زبدة الفول السوداني .