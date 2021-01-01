خالد الجندي يدافع بقوة عن الشيخ الطاروطى.. فيديو



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى



علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أزمة القارئ الشيخ محمد الطاروطى، قائلا :أتعجب من كل هذه ردود الفعل، وليه كل ده الدنيا مقلوبة علشان الراجل غلط فى آيه أثناء قرآن الفجر باذاعة القرآن الكريم، وخرج للناس واعتذر وقال القرآن غالب وغير مغلوب".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "خدوا بالكم احنا مش بنتكلم على فكر، عشان محدش يقول بتهاجم السلفيين، وده خطأ فى القرآن ومش بيهاجمه، لا احنا بنتكلم عن حفظ، وجل من لا يسهو".



أول تعليق من الشيخ الطاروطي



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علق الشيخ محمد علي الطاروطي، بعد قرار إيقافه بالإذاعة المصرية وإحالته للتحقيق بنقابة القراء، على خلفية الأخطاء التي وردت منه في سورة "يوسف" أثناء تلاوة قرآن الفجر السبت الماضي.وأوضح الطاروطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة الذي يبث على قناة Etc، اليوم الإثنين، أنه أثناء قراءته لقرآن الفجر وتحديداً من سورة يوسف في قوله تعالى "فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَ?ذَا بَشَرًا إِنْ هَ?ذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ"، أخطأ فى كلمة رأينه فقال سهوا رأيناه".وتابع الطاروطي: "لم يصدر قرار بوقفي عن تلاوة القرآن الكريم حتى الآن، وأنا مش أكبر من أي عقاب، وماحدث من خطأ كان سهوا، وعلى اتم استعداد للمجيء للشيخ محمد حشاد نقيب قراء القران الكريم زحفا على بطني سأفعل ذلك".وقال الطاروطي في منشور له على صفحته عبر فيسبوك: "الحمد لله على نعمة القرآن والإيمان وكفى بها نعمة، اللهم رد عنا شرور خلقك، اللهم اشغلهم بعيوبهم وأنفسهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم ارفعنا بالقرآن، واجعله نورا لنا في قبورنا يارب العالمين".من جانبه، أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أنه تم وقف الشيخ الطاروطي عن العمل بالإذاعة، بعد الخطأ في تلاوة قرآن فجر السبت، مؤكدا أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة القراء والمبتهلين، للبت.وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزما في القراءات على مدى شهر، ستكتفي بتوجيه اللوم ولفت النظر، أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ أو غيره، ستتخذ الإجراء المناسب.