لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب صفقة بين سامورا ولقجع

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كشفت مصادر قوية أن الفترة الأخيرة شهدت صفقة بين السنغالية فاطمة سامورا والمغربي فوزي لقجع لإقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.



وقالت المصادر : أقنع فوزي لقجع السنغالية سامورا بالانسحاب من سباق استضافة المباراة، بعد اقتراب الوداد المغربى من التأهل للمباراة النهائية ومطالبة مصر بإقامة المباراة على ملعب محايد وهو السنغال حيث لم يتقدم أى بلد آخر لاستضافة المباراة.



وأضافت المصادر : استجابت فاطمة سامورا لطلب لقجع خاصة بعدما نجحت في الحصول على عقوبة مخففة في أزمة مباراة مصر والسنغال رغم قوة الملف المصري، لذا أرادت رد الجميل لفوزي لقجع من خلال الانسحاب من استضافة المباراة النهائية.