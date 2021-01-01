تفاصيل الأزمة بين تركيا وإيران بسبب السدود



الأزمة بين تركيا وإيران الأزمة بين تركيا وإيران



أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، عن استيائه من بناء تركيا سدودا على الأنهار الحدودية بين البلدين، وسط تضاؤل الموارد المائية وتغير المناخ.



وحسب وكالة “إيرنا” الإيرانية الرسمية، قال حسين أمير عبد اللهيان: "ليس من المقبول لإيران إن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة. نعلن بصوت عال معارضتنا لهذه الإجراءات".



وأضاف: "ناقشت مع وزير خارجية تركيا في الأشهر الأخيرة 3 مرات على الأقل هذه القضية، وطلبت منه الاهتمام الجاد تجاه ما يجري بشأن بناء السدود على نهر أراس الحدودي".

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وأقر وزير خارجية إيران أنه "لم يكن هناك اتفاق ثنائي بين طهران وأنقرة بشأن التعاون المائي في الماضي، لكننا قدمنا طلبا إلى الحكومة التركية قبل 4 أشهر لإنشاء لجنة مياه ثنائية مشتركة لمعالجة المخاوف في هذا المجال".يأتي تصريح عبد اللهيان، بعد أسبوع من تأكيده على أهمية تسريع التعاون في شكل "لجنة المياه المشتركة" للتعامل مع مشكلة التغير المناخي والمياه، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي.وعلى مر السنين، قامت إيران وتركيا ببناء العديد من السدود، مما قلل من مصادر المياه الرئيسية في العراق، ويهدد بناء تركيا لسد على نهر أراس الحدودي مع إيران أيضا، ما يصل إيران من مياه.ووقع العراق وسوريا، اللذان يتقاسمان نهري دجلة والفرات، على "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997"، لكن الجارتين تركيا وإيران لم تفعلا الاتفاق.