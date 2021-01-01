تفاصيل بدء تشغيل خط المترو الجديد والمحطات التي سيتوقف بها

يعتبر مترو الأنفاق، أحد أفضل وسائل النقل التي توفر الراحة والسرعة في نقل المواطنين إلى الأماكن المختلفة داخل القاهرة الكبرى، فعلا عن كونه صديق للبيئة، لذا تسعى الحكومة المصرية للتوسع في مشروع شبكة مترو الأنفاق، وتطويرها بصورة ملائمة ومريحة للمواطن المصري.
تفقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أمس الاثنين، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يشتمل على 15 محطة، من محطة العتبة، حتى جامعة القاهرة، وأطمئن الوزير على جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ، الذي يمتد من العتبة إلى الكيت كات ويضم 4 محطات نفقيه، للتشغيل التجريبي بدون ركاب منتصف الشهر الجاري، ليتم إتاحته أمام الركاب في منتصف يوليو القادم.
المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو
تمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة منها 8 محطات نفقيه، و 5 علوية، و2 سطحية، يبدأ الخط من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد، مرورًا بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية، ثم تعبر أسفل نهر النيل مرورًا بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات.
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