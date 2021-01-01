تفاصيل بدء تشغيل خط المترو الجديد والمحطات التي سيتوقف بها



بدء تشغيل خط المترو الجديد بدء تشغيل خط المترو الجديد



يعتبر مترو الأنفاق، أحد أفضل وسائل النقل التي توفر الراحة والسرعة في نقل المواطنين إلى الأماكن المختلفة داخل القاهرة الكبرى، فعلا عن كونه صديق للبيئة، لذا تسعى الحكومة المصرية للتوسع في مشروع شبكة مترو الأنفاق، وتطويرها بصورة ملائمة ومريحة للمواطن المصري.



تفقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أمس الاثنين، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يشتمل على 15 محطة، من محطة العتبة، حتى جامعة القاهرة، وأطمئن الوزير على جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ، الذي يمتد من العتبة إلى الكيت كات ويضم 4 محطات نفقيه، للتشغيل التجريبي بدون ركاب منتصف الشهر الجاري، ليتم إتاحته أمام الركاب في منتصف يوليو القادم.



المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

تمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة منها 8 محطات نفقيه، و 5 علوية، و2 سطحية، يبدأ الخط من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد، مرورًا بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية، ثم تعبر أسفل نهر النيل مرورًا بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات.

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يتفرع الخط الثالث بعد ميدان الكيت كات شمالاً إلى منطقة إمبابة، مرورًا بشارعي البوهي والقومية العربية، وصولاً إلى الطريق الدائري وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور، مارًا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.التشغيل التجريبي للجزء الأولاطمأن وزير النقل، المهندس كامل الوزير، على جاهزين الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، للتشغيل التجريبي بدون ركاب من منتصف الشهر الجاري، ليتم إتاحته أمام الجمهور من الركاب في منتصف يوليو القادم