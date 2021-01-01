تطور موتورولا أول هاتف قابل لـ اللف بمواصفات أسطورية



موتورولا موتورولا

أفادت تسريبات بأن شركة موتورولا Motorolla الأمريكية تعمل على تصنيع أول هاتف لها "ملفوف" rollable أي أنه قابل للطي أيضا وهو حاليًا في مراحله الأولى من التطوير مع عدم وجود نموذج أولي عملي حتى الآن، ومن المفترض أن تقدم موتورولا تصميم مميز وفريد خاصة في العصر الحالي الذي نعيشه الذي يتميز بمنافسة الأجهزة القابلة للطي لبعضها البعض.



وبينما تستعد موتورولا في إطلاق Razr ، هناك شيء أكثر إثارة من شركة موتورولا وذلك نظرًا لأن الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للطي أصبحت أكثر تعقيدًا مع كل جيل جديد ، فإن الخطوة التالية لصناعة وتطوير الهاتف والتكنولوجيا القادمة أصبحت صناعة هواتف قابلة للف وذلك وفقًا لما نشر موقع phonearena.



ونشرت شركة 91mobiles تقرير بأن أول هاتف قابل للف من شركة موتورولا سيأتي حاملا اسم Felix، و من المحتمل أن يأتي الجهاز متوافقا بعض الشئ مع تصميم Razr.

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ومن ناحية التصميم يأتي هاتف موتورولا القابل للف بشاشة قابلة للدحرجة حتى تكون ملفوفة في حجم الجيب، وعند فرد الهاتف بشكل رأسي سيرجع الهاتف في حالته الطبيعية.وتسعى غالبية العلامات التجارية لإنتاج الشاشات القابلة للف أو للطي من أجل جعل مرونة أكثر وسهولة حملها في الجيب، وبحسب التوقعات لا تحاول موتورولا محاكاة أي شركة أخرى من حيث إمكانيات الهاتف أو تصميمه وذلك بسبب أنها لم تتنافس بهاتفها القابل للطي مع هاتف سامسونج Galaxy Z Fold.ولا زالت الهواتف القابلة للف في مراحل تطورها الأولى، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت والتجريب، ولكن على الرغم من ذلك تفاجئ شركة موتورولا غالبا التوقعات وتتحدى الوقت لإصدار هواتف فائقة المواصفات.