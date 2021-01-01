هواتف آيفون تشتمل هذه الميزة..لمحبي face ID..



face ID face ID

يلجأ الكثير من الأشخاص الذين لديهم رغبة في شراء هاتف آيفون IPhone جديد بالبحث عن هواتف تتمتع بالخاصية الجديدة وهي Face ID وهي تختلف بعض الشيء عن الهواتف التي تمتلك Touch ID حيث تمتلك تصميم مميز وفريد بحسب ما نشر موقع howtogeek التقني.







فيُعرف ال Touch ID بأنه بصمة توجد تحت الزر الأمامي لبعض الطرز ، ويعمل ببساطة شديدة فقط ضغط الإصبع على الزر بسهولة وسرعة، ومن طبيعية وبديهية الاستخدام لهذه الميزة لا يلتفت المستخدم أحيانا لوجود ماسح ضوئي رقمي هناك.

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بينما تعمل خاصية ال Face ID عن طريق صنع قراءة ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم من خلال أشعة الضوء تحت الحمراء ، بحيث يكون النظام قادرًا على رسم خريطة للوجه وتحديد ما إذا كان الذي يحاول فتح الجهاز هو المالك الحقيقي أم لا. وفقًا لشركة آبل تعد هذه الخاصية هي الأكثر أمانًا كطريقة لتحديد الهوية.وجدير بالذكر أن هواتف الآيفون المزودة ب FaceID، لا تمتلك Touch ID زر الصفحة الرئيسية وهو عبارة عن دائرة كبيرة أسفل الشاشة مباشرة. وإليك قائمة بهواتف آيفون التي تمتلك خاصية Face ID والتي بدأ إنتاجها في عام 2017 مع هاتف iPhone X.iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 12 Pro MaxiPhone 12 ProiPhone 12 miniiPhone 12iPhone 11 Pro MaxiPhone 11 ProiPhone 11iPhone XS MaxiPhone XSiPhone XRphone X