هواتف آيفون تشتمل هذه الميزة..لمحبي face ID..

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face ID

يلجأ الكثير من الأشخاص الذين لديهم رغبة في شراء هاتف آيفون IPhone جديد بالبحث عن هواتف تتمتع بالخاصية الجديدة وهي Face ID وهي تختلف بعض الشيء عن الهواتف التي تمتلك Touch ID حيث تمتلك تصميم مميز وفريد بحسب ما نشر موقع howtogeek التقني.



فيُعرف ال Touch ID بأنه بصمة توجد تحت الزر الأمامي لبعض الطرز ، ويعمل ببساطة شديدة فقط ضغط الإصبع على الزر بسهولة وسرعة، ومن طبيعية وبديهية الاستخدام لهذه الميزة لا يلتفت المستخدم أحيانا لوجود ماسح ضوئي رقمي هناك.



بينما تعمل خاصية ال Face ID عن طريق صنع قراءة ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم من خلال أشعة الضوء تحت الحمراء ، بحيث يكون النظام قادرًا على رسم خريطة للوجه وتحديد ما إذا كان الذي يحاول فتح الجهاز هو المالك الحقيقي أم لا. وفقًا لشركة آبل تعد هذه الخاصية هي الأكثر أمانًا كطريقة لتحديد الهوية.



وجدير بالذكر أن هواتف الآيفون المزودة ب FaceID، لا تمتلك Touch ID زر الصفحة الرئيسية وهو عبارة عن دائرة كبيرة أسفل الشاشة مباشرة. وإليك قائمة بهواتف آيفون التي تمتلك خاصية Face ID والتي بدأ إنتاجها في عام 2017 مع هاتف iPhone X.


iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

phone X

المصدر: صدى البلد

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