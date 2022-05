مقابل 419 دولار إطلاق مكنسة Roborock T8 Plus Robot

Roborock T8 Plus Robot Roborock T8 Plus Robot

أطلقت شركة Roborock، الشريكة لشركة شاومي، مكنسة كهربائية روبوتية جديدة توفر قوة شفط قوية. وتعد هذه المكنسة الكهربائية الروبوتية التي يطلق عليها Roborock T8 Plus، نسخة مطورة من Roborock T8 التي تم إطلاقها في مارس من هذا العام.



تأتي Roborock T8 Plus بنوعين مختلفين؛ Roborock T8 Plus و Roborock T8 Plus Smart Dust Collection. يبدأ سعر الإصدار القياسي من 2799 يوانًا (اي 419 دولار أمريكي) ويأتي سعر الإصدار الأعلى بـ 3598 يوانًا (اي 539 دولار أمريكي).



أهم ما يميز Roborock T8 Plus هو قوة الشفط الهائلة التي تبلغ 5100 باسكال، مع الفرشاة الرئيسية التي لا تشابك الشعر، والفرشاة الجانبية القابلة للتعديل. يمكن لهذه المكنسة التعامل بسهولة مع الغبار الأرضي، وغبار الفجوة الأرضية، وغبار السجاد، إلخ.

تستخدم Roborock T8 Plus أيضًا فرشاة الغراء العائمة متعددة الاتجاهات من مادة TPU الناعمة المطاطية. تم تصميم الفرشاة بخمس خيوط طويلة وخمسة خيوط قصيرة تضمن ضغطًا فعالًا للرياح وإزالة الغبار.تحزم T8 Plus كيس غبار كبير بسعة 2.5 لتر والذي يمكنه جمع الغبار تلقائيًا من مكنسة الروبوت لمدة تصل إلى 60 يومًا دون الحاجة إلى الإخلاء. وتعتمد حقيبة الغبار على تصميم انزلاقي لإغلاق كيس الغبار لتجنب تسرب الغبار والرماد.وعلاوة على ذلك، تدعم T8 Plus الاهتزاز الصوتي والمسح المستمر للرطوبة. وهي مجهزة بمنصة نقالة قابلة للرفع ووحدة مسح اهتزازات صوتية.تأتي المكنسة الكهربائية أيضًا مع ممسحة مسطحة تهتز بخصائص مضادة للبكتيريا. ويمكن استخدام خزان المياه المدمج الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا في Roborock T8 Plus لمسح الرطوبة الثابتة وتنظيف الأرضيات بعرض كامل.تعتمد T8 Plus الضوء المنظم على المدى النشط وتجنب العوائق، للوصول إلى نطاق الضوء المنظم ثلاثي الأبعاد على مستوى المليمتر. وبمساعدة ضوء الأشعة تحت الحمراء، يمكن للروبوت التعرف على العوائق وتجنب العقبات في البيئات المظلمة.تدعم المكنسة الجديدة ايضًا وظائف مثل التنظيف المنتظم وإعادة الشحن التلقائي وحماية قفل الأطفال والتحكم الصوتي والتبديل متعدد الأرضيات.