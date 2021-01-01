تكشف تسريبات عن جهاز التعقب المرتقب “Huawei Tag”

كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق جهاز تعقب قريباً بعنوان “Huawei Tag”.
تتنافس كلاً من ابل وسامسونج في الأسواق بأجهزة التعقب Apple AirTags أو Samsung SmartTags، وقريباً تنضم هواوي بإصدارها الخاص في الأسواق.
ولقد رصدت التفاصيل الجديدة حول جهاز التعقب المرتقب من هواوي في تحديث أطلق لأجهزة الشركة مؤخراً عبر تطبيق Huawei Cloud، حيث يكشف التحديث عن دعم جهاز جديد من هواوي يعرف ب”Huawei Tag”.
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