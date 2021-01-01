تكشف تسريبات عن جهاز التعقب المرتقب “Huawei Tag”

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صورة الخبر: Huawei Tag
Huawei Tag

كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق جهاز تعقب قريباً بعنوان “Huawei Tag”.

تتنافس كلاً من ابل وسامسونج في الأسواق بأجهزة التعقب Apple AirTags أو Samsung SmartTags، وقريباً تنضم هواوي بإصدارها الخاص في الأسواق.

ولقد رصدت التفاصيل الجديدة حول جهاز التعقب المرتقب من هواوي في تحديث أطلق لأجهزة الشركة مؤخراً عبر تطبيق Huawei Cloud، حيث يكشف التحديث عن دعم جهاز جديد من هواوي يعرف ب”Huawei Tag”.

ومن المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات أن يدعم الجهاز تعقب الأشياء في نطاق واسع، على أن يدعم تحديد موقع الأشياء المفقودة بدقة.

أيضاً أوضحت التسريبات رصد جهاز تعقب هواوي في وقت سابق خلال 2021، حيث سجلت هواوي حقوق الملكية الفكرية لجهاز يعرف ب”Huawei S-Tag” في مكتب الإتحاد الأوروبي، ومع التسريبات الجديدة من المتوقع أن يتم الإعلان عن جهاز التعقب قريباً.

المصدر: بوابه المتميز

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