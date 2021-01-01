يأتي هاتف Galaxy Z Flip 4 بسعة بطارية أكبر من المتوقع



Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Flip 4

تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على الإصدارات القادمة من هواتف سامسونج القابلة للطي، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 4 يأتي بسعة بطارية أكبر من المتوقع.



قدمت صفحة “Ice Universe” تفاصيل جديدة اليوم حول هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip 4، وأيضاً هاتف Galaxy Z Fold 4.



وتشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 4 يأتي بقدرة بطارية 4400 mAh وهي نفس السعة المميزة للإصدار السابق، كما يدعم الهاتف أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

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كما أشار مصدر التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 4 يأتي بسعة أكبر للبطارية عن التوقعات السابقة، حيث يضم بطارية بقدرة 3700 mAh، أي على عكس الإصدارات السابقة التي تتضمن بطارية بقدرة 3300 mAh.ولقد أشارت تقارير سابقة إلى أن بطارية هاتف Galaxy Z Flip 4 تحصل على ترقية بنسبة 100 mAh فقط، أي على عكس التسريبات الجديدة التي تشير إلى أن البطارية تحصل على 400 mAh إضافية عن إصدار العام الماضي.أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن أن يحصل هاتف Z Flip 4 على ترقية أيضاً في تقنية الشحن السريع عن الإصدار السابق، حيث يأتي بقدرة شحن 25W على عكس الإصدار السابق الذي جاء بقدرة شحن 15W.كما تؤكد التسريبات على أن سامسونج تدعم الإصدارات القادمة من هواتفها القابلة للطي بمعالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 1 Plus، ومن المتوقع أن يأتي أيضاً بسعة UFS 4.0 الجديدة من سامسونج، لذا قد تقدم هواتف Galaxy Z Flip 4 وGalaxy Z Fold 4 أفضل آداء هذا العام لتستمر إصدارات سامسونج القابلة للطي في جذب قطاع أكبر من المستخدمين.