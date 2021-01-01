فيديو فتح علبة هاتف Oneplus Nord 2T قبل موعد الطرح الرسمي



Oneplus Nord 2T Oneplus Nord 2T

منذ يناير الماضي وانتشرت الشائعات والأخبار حول هاتف Oneplus Nord 2T الجديد وتسريب عن أغلب مواصفاته، وحتى الأسبوع الماضي ظهر الهاتف على موقع Aliexpress للبيع في حين لم تطرحه الشركة بعد رسمياً، ولكن ظهر مؤخراً فيديو على اليوتيوب للمدون Sahil Karoul يستعرض فتح علبة الهاتف والذي على حد قوله قام بشرائه من الإمارات.



لم تختلف التفاصيل في الفيديو عن التسريبات والشائعات السابقة في أي شيء، فقط الجديد في الأمر انه في الفيديو قام بعمل تجربة أداء الجهاز على منصة AnTuTu ومنصة Geekbench



في اختبار الفيديو حقق الهاتف نتيجة 622,964 نقطة على منصة AnTuTu ، بينما على منصة Geekbench حقق الهاتف 719 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وكذلك 2760 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

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يتميز هاتف Oneplus Nord 2T بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة FullHD+ ومعدل تحديث 90Hzوسيضم الهاتف معالج MediaTek Dimensity 1300 وواجهة OxygenOS 12 التي ترتكز على نظام Android 12.كما يأتي الهاتف المزود بتقنية 5G بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات SuperVOOCويحتوي على اعداد كاميرا ثلاثي في الجهة الخلفية يشمل مستشعر اساسي بدقة 50 ميجابكسل يدعم مثبت بصري OIS، ومستشعر 8 ميجابكسل كاميرا بزوايا عرض واسعة، وأخيراً مستشعر بدقة 2 ميجابكسل.بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بمستشعر من سوني IMX615 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، كما يحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو مزدوجة وزر التحكم بالتنبيهات.