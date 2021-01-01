فيديو فتح علبة هاتف Oneplus Nord 2T قبل موعد الطرح الرسمي

منذ يناير الماضي وانتشرت الشائعات والأخبار حول هاتف Oneplus Nord 2T الجديد وتسريب عن أغلب مواصفاته، وحتى الأسبوع الماضي ظهر الهاتف على موقع Aliexpress للبيع في حين لم تطرحه الشركة بعد رسمياً، ولكن ظهر مؤخراً فيديو على اليوتيوب للمدون Sahil Karoul يستعرض فتح علبة الهاتف والذي على حد قوله قام بشرائه من الإمارات.
لم تختلف التفاصيل في الفيديو عن التسريبات والشائعات السابقة في أي شيء، فقط الجديد في الأمر انه في الفيديو قام بعمل تجربة أداء الجهاز على منصة AnTuTu ومنصة Geekbench
في اختبار الفيديو حقق الهاتف نتيجة 622,964 نقطة على منصة AnTuTu ، بينما على منصة Geekbench حقق الهاتف 719 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وكذلك 2760 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!