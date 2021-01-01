هاتف vivo S15 على منصة TENAA بمواصفاته الكاملة



vivo S15 vivo S15

أعتمد هاتفي Vivo S15 و Vivo S15 pro في منصة 3C بأرقام الطراز V2199A و V2203A g لذلك من المتوقع وصول الجهازين إلى الصين هذا الشهر.



يأتي vivo S15 بشاشة AMOLED بحجم 6.62 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بإعدادات للكاميرة الخلفية رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل + 8 ميجابيكسل + 2ميجابيكسل بينما الكاميرا الأمامية تأتي مع مستشعر 16 ميجابيكسل



سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 870 بسرعة 3.2 جيجاهرتز ، وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت، بالنسبة للبطارية ستأتي بتقنية الشحن السريع بقوة 80W، بسعة 4600 – 5000 mAh

