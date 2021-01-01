هاتف vivo S15 على منصة TENAA بمواصفاته الكاملة

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › هاتف vivo S15 على منصة TENAA بمواصفاته الكاملة

صورة الخبر: vivo S15
vivo S15

أعتمد هاتفي Vivo S15 و Vivo S15 pro في منصة 3C بأرقام الطراز V2199A و V2203A g لذلك من المتوقع وصول الجهازين إلى الصين هذا الشهر.

يأتي vivo S15 بشاشة AMOLED بحجم 6.62 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بإعدادات للكاميرة الخلفية رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل + 8 ميجابيكسل + 2ميجابيكسل بينما الكاميرا الأمامية تأتي مع مستشعر 16 ميجابيكسل

سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 870 بسرعة 3.2 جيجاهرتز ، وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت، بالنسبة للبطارية ستأتي بتقنية الشحن السريع بقوة 80W، بسعة 4600 – 5000 mAh

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هاتف vivo S15 على منصة TENAA بمواصفاته الكاملة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71650

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager