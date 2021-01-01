ترسل الصين سفينة شحن فضائية إلى محطتها المدارية

أطلقت هيئة الفضاء الوطنية الصينية سفينة الشحن الفضائية "تيانجو-4" لتلتحم قريبا بالمحطة المدارية الصينية.
وتم استخدام صاروخ الإطلاق "تشانجين-7" لإيصال "تيانجو-4" إلى المدار وجرت عملية الإطلاق في الساعة 01:56 بتوقيت بكين من قاعدة وينتشانغ الفضائية، على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان.
وستوفر "تيانجو-4" كل ما هو ضروري لرواد الفضاء، الذين سيتم إرسالهم إلى المحطة في أوائل يونيو.
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