تعرف على وضع ”Companion mode” المنتظر في واتس آب

بدأ واتس آب مؤخرًا في طرح ميزة الأجهزة المتعددة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى النظام الأساسي على أجهزة متعددة حتى إذا لم يكن هناك اتصال على الجهاز الأساسي، ويمكن للمستخدمين ربط حساب واتس آب واحد بما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى.
ومع ذلك، لا تسمح لك هذه الميزة باستخدام حساب واتس آب الخاص بك على أي هاتف ذكي آخر، والآن، يقال إن النظام الأساسي المملوك لـ Facebook يخطط لتوسيع وظائف ميزة الأجهزة المتعددة مع Companion mode الجديد.
فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، كان واتس آب يختبر الوضع الجديد للهواتف الذكية Apple iOS و Android لبعض الوقت، إليك ما هو وكيف يعمل:
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