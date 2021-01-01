طريقة إعادة ضبط المصنع لجهاز iPhone أو iPad

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هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك ترغب في مسح السجل عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الخاصة بك، ولعل أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للقيام بذلك هو ما إذا كنت قد قمت ببيع جهاز iPhone أو الجهاز اللوحي الخاص بك، ولا ترغب في الحصول على أي من بياناتك الحساسة أو صورك الخاصة من قبل شخص آخر.

وفيما يلى نعرض كيفية إعادة ضبط المصنع لأجهزتك المختلفة:



كيفية إعادة تعيين جهاز iPhone الخاص بك

إذا كنت تعمل بشكل جيد على iPhone ولا يزال بإمكانك الوصول إلى الإعدادات ، فمن السهل مسحها تمامًا.



-انقر على "الإعدادات" على هاتفك، وانتقل إلى "عام" وحدد الخيار الذي يشير إلى "نقل أو إعادة تعيين [الجهاز]"

- ثم اضغط على مسح كل المحتوى والإعدادات.

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- بمجرد القيام بذلك ، من المحتمل أن يُطلب منك إدخال رمز مرور iPhone الخاص بك.- قم بإدخال ذلك ومن ثم سيبدأ جهازك في عملية إعادة الضبط.كيفية إعادة ضبط جهاز iPad- تمامًا مثل عملية iPhone ، من السهل إعادة ضبط جهاز iPad.- انتقل إلى الإعدادات - عام - نقل أو إعادة تعيين iPad.- إذا كنت تمسح جهاز iPad لأنك تستبدله بجهاز iPad جديد متوفر لديك ، فيمكنك استخدام مساحة تخزين مجانية إضافية في iCloud لنقل تطبيقاتك وبياناتك إلى الجهاز الجديد.- اضغط على البدء ، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة ، ثم ارجع إلى الإعدادات - عام - نقل أو إعادة تعيين iPad.- اضغط على مسح كل المحتوى والإعدادات.- إذا قمت بذلك بشكل صحيح، عند إعادة تشغيل جهاز iPad ، فسوف يمنحك خيار الإعداد كالجديد مرة أخرى ، مع خيار اختيار اللغات واسم الجهاز وما إلى ذلك.ما يجب مراعاته قبل إعادة تعيين جهاز iPhone أو iPadقد ترغب في التحقق مرة أخرى من نسخ بياناتك احتياطيًا في مكان آخر، إذا لم تقم بذلك ، فبمجرد مسح جهازك ، تختفي تلك الصور والملفات إلى الأبد.للنسخ الاحتياطي إلى iCloud الخاص بك:- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز Apple الخاص بك وانقر فوق اسمك ومعرف Apple في الجزء العلوي من الصفحة.- في صفحة معرف Apple الخاصة بك ، انقر فوق iCloud.- قم بالتمرير لأسفل وحدد iCloud Backup.- انقر فوق النسخ الاحتياطي الآن لنسخ جميع معلوماتك احتياطيًا إلى iCloud على الفور.- إذا كنت تحصل على جهاز iPhone أو جهاز لوحي جديد، فيمكنك حينئذٍ استعادة معلوماتك القديمة - بما في ذلك أرقام الهواتف والصور والنصوص - باستخدام كل ما قمت بحفظه في iCloud الخاص بك.