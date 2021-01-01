ميزات مهمه يحتاج مستخدمو واتساب لتفعيلها

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يتطور تطبيق واتساب باستمرار مع ميزات جديدة ويطلب الكثير منها منذ فترة طويلة من قبل المستخدمين أنفسهم. كما نرى مع ردود الفعل. إذن ما الميزات الأخرى التي يطلبها الأشخاص على تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم؟



1. قم بإزالة إشعار "تم حذف الرسالة".



تم تصميم القدرة على حذف رسالة في غضون عشر دقائق من إرسالها لتكون مفيدة في حالات الأخطاء السخيفة ، مثل إرسال شيء محرج أو إلى الشخص الخطأ حسبما نقل موقع ذا صن.

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ومع ذلك، يقول بعض الأشخاص إن ترك WhatsApp رسالة تفيد بحذف شيء ما يخلق مشاكل جديدة في حد ذاته.قال أحد المستخدمين على تويتر: "يجب أن يزيل WhatsApp إشعار" تم حذف هذه الرسالة ".2. القدرة على إخفاء "كتابة ..."عندما يقوم شخص ما بمراسلتك، تظهر "كتابة ..." بجوار اسمه في الأعلى.في حين أنه يمكن أن يكون مفيدًا ، إلا أنه لا يحبها الجميع.قال أحد المستخدمين: "يجب على WhatsApp إزالة خيار" الكتابة عبر الإنترنت ".وأضاف آخر أنه "لا يجدي نفعا لمن يعانون من القلق".3. مجلدات دردشة WhatsAppمع وجود العديد من جهات الاتصال والمجموعات ، يمكن أن تصبح الأمور فوضوية بعض الشيء.على هذا النحو دعا بعض الأشخاص إلى خيار مجلد لتنظيمها.اقترح أحد المستخدمين "يجب أن يفكر تطبيق WhatsApp في إنشاء وظيفة مجلد حتى أتمكن من فرز مجموعات جامعتي ومحادثاتي الشخصية لأنها أصبحت فوضوية للغاية".