بعد بيع فورد حصتها هبوط أسهم ريفيان



ريفيان ريفيان

انخفضت أسعار أسهم شركة ريفيان للسيارات بشكل سريع بعد ظهور تقارير تفيد بأن شركتي فورد وJPMorgan المالكتين لأسهم في ريفيان باعتا حصتيهما.



ذكرت صحيفة أمريكية أن كلاً من الشركتين خططتا لبيع الأسهم بعد انتهاء فترة الإغلاق الداخلي يوم الأحد. وأدى ذلك لمنع مستثمرين آخرين من بيع الأسهم في أعقاب الاكتتاب العام الأولي لشركة ريفيان أجل تجنب إغراق السوق.



ونقلت صحف أخرى عن مصادر لم تسمها أن شركة فورد باعت حوالي 8 ملايين سهم بينما ذكرت وأن JPMorgan باعت ما بين 13 مليون إلى 15 مليون سهم من أسهم ريفيان لـ “صاحب مصلحة لم يكشف عنه”. ويشار أن كلا الشركتين باعت أسهمها بسعر أقل من سعر السوق.