فورد E-Transit Custom الكهربائية بمعاير جديد في فئتها

كشفت فورد عن خطوتها التالية في مجال السيارات والمواصلات الكهربائية من خلال تدشين سيارة الفان E-Transit Custom الجديدة كلياً.
وصفت فود E-Transit Custom بأنها “الخليفة الكهربائية بالكامل لسيارة النقل الأكثر مبيعاً في أوروبا”، وتميزت السيارة بتصميمها المستقبلي والجذاب، وهو ما لا نجده في قطاع سيارات الفان عادةً. تحمل السيارة واجهة بمصابيح LED مرتفعة مع شبك رياضي بشكل ألماسي، وإضاءة LED وسطية نجدها موضة في السيارات الكهربائية، وإلى الجانب قليلاً نجد منفذ الشحن.
يبدو باقي التصميم الخارجي للسيارة تقليدياً، ويستعمل بعض الخطوط البسيطة لإبراز هوية رياضية وعصرية وتحمل الواجهة الخلفية مصابيح LED مميزة، وبينما تحتفظ فورد بمواصقات المحركات والأداء فقد قالت أن E-Transit Custom ستوفر مدى 380 كيلومتر، وستوفر ميزة الشحن السريع وتقنيات ProPower Onboard مستمدة من شقيقتها F-150 لايتنينج، أي أن بمقدورها تزويد المعدات والأدوات بالكهرباء.
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