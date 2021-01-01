فورد E-Transit Custom الكهربائية بمعاير جديد في فئتها

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صورة الخبر: E-Transit Custom
E-Transit Custom

كشفت فورد عن خطوتها التالية في مجال السيارات والمواصلات الكهربائية من خلال تدشين سيارة الفان E-Transit Custom الجديدة كلياً.

وصفت فود E-Transit Custom بأنها “الخليفة الكهربائية بالكامل لسيارة النقل الأكثر مبيعاً في أوروبا”، وتميزت السيارة بتصميمها المستقبلي والجذاب، وهو ما لا نجده في قطاع سيارات الفان عادةً. تحمل السيارة واجهة بمصابيح LED مرتفعة مع شبك رياضي بشكل ألماسي، وإضاءة LED وسطية نجدها موضة في السيارات الكهربائية، وإلى الجانب قليلاً نجد منفذ الشحن.

يبدو باقي التصميم الخارجي للسيارة تقليدياً، ويستعمل بعض الخطوط البسيطة لإبراز هوية رياضية وعصرية وتحمل الواجهة الخلفية مصابيح LED مميزة، وبينما تحتفظ فورد بمواصقات المحركات والأداء فقد قالت أن E-Transit Custom ستوفر مدى 380 كيلومتر، وستوفر ميزة الشحن السريع وتقنيات ProPower Onboard مستمدة من شقيقتها F-150 لايتنينج، أي أن بمقدورها تزويد المعدات والأدوات بالكهرباء.

أضافت فورد أن السيارة صممت “صُممت لتضع معياراً جديداً في قطاع الشاحنات، ولمساعدة الشركات في على إجراء التغيير بسهولة إلى المركبات الكهربائية”. من ناحية أخرى ستوفر فورد “دعم من برنامج Ford Pro، وحلول الشحن والخدمات والتمويل عبر منصة شاملة واحدة للمساعدة في زيادة وقت التشغيل وتقليل التكاليف”.

المصدر: سعودى شفت

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