بعد زيادتها للمرة الثانية في غضون أسابيع أسعار رينو لوجان 2022



رينو لوجان 2022 رينو لوجان 2022

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات الشركة الفرنسية أقرت شركة EIM زيادات سعرية جديدة للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة على موديلات 2022 من سيارات رينو في السوق المصري، وبذلك ارتفعت بالتبعية أسعار جميع فئات رينو لوجان 2022 المتاحة محليا، وأصبحت أسعارها الجديدة كالتالي بعد الزيادة:



رينو لوجان ناقل يدوي:



- فئة أولى غير متوفرة.

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- فئة ثانية غير متوفرة.رينو لوجان ناقل أوتوماتيكي:- فئة أولى من 255 إلى 260 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).- فئة ثانية من 260 إلى 270 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة ثالثة من 270 إلى 280 ألف جنيه (زيادة 10 ألاف جنيه).- فئة رابعة من 280 إلى 290 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).جدير بالذكر أن رينو مصر تطلق لوجان 2022 بفئتين من المحركات، الأولى مع فئات ناقل الحركة اليدوي وهي لمحرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان وعزم 131 نيوتن متر، أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بباقي فئات ناقل الحركة الاوتوماتيكي من السيارة، وهي لمحرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 148 نيوتن متر.