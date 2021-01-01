زياده خياليه على أسعار سكودا كودياك 2022 في السوق المصري



سكودا كودياك 2022 سكودا كودياك 2022

على الرغم من إصدار جهاز حماية المستهلك لقانون يمنع بيع السيارات بأي أسعار أخرى غير الأسعار الرسمية التي يقرها الوكلاء المحليون للسيارات، إلا أن سوق السيارات المصري مازال يعاني من هذه المشكلة بشكل كبير، وذلك بسبب منح الجهاز مهلة للتجار تبلغ 20 يوم فقط منذ صدور القرار في 17 أبريل الماضي.



ويظهر استمرار هذه المشكلة بوضوح في رفع العديد من التجار لأسعار السيارات بشكل مبالغ فيه جدا، ومن هذه السيارات على سبيل المثال كانت سيارة سكودا كودياك 2022 التي يفرض عليها تجار السيارات أوفر برايس خيالي يصل إلى 330 ألف جنيه يتم إضافتها على السعر الرسمي للسيارة.



جدير بالذكر أن الأوفر برايس هي لفظ يطلق على السعر الإضافي الزائد الذي يضيفه بعض الموزعين في مصر على السعر الرسمي لها من وكيلها المحلي، وذلك نظير تسليم عملائهم للسيارة الجديدة بشكل فوري وسريع، وذلك بدلا من انتظار العميل لدوره في قوائم حجز السيارة، وهو أمر قد يجعل العميل ينتظر لعدة أسابيع ليتسلم سيارته الجديدة.

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وبهذه القيم الإضافية أصبح السعر التجاري للسيارة كالتالي:- فئة Ambition بسعر رسمي 730 ألف جنيه (يضاف 300 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة Sport Line بسعر رسمي 820 ألف جنيه (يضاف 330 ألف جنيه أوفر برايس).وتحمل فئات كودياك 2022 المتاحة محليا محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.