ارتفاع أسعار سيتروين سي إليزيه 2022..بعد زيادة الدولار الجمركي..



سيتروين سي إليزيه 2022 سيتروين سي إليزيه 2022

بشكل رسمي من الوكيل (شركة القصراوي)، تم الإعلان مؤخرا عن زيادة سعرية جديدة على سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2022، وذلك بعد رفع أسعار الدولار الجمركي، حيث بلغت الزيادة الجديدة 10 آلاف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات موديل 2022 من هذه السيارة كالتالي:



- فئة أولى كومفورت من 280 إلى 290 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).



- فئة ثانية لكشري من 314 إلى 324 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).

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ويحمل موديل 2022 من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المقدمة بهذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- فرش داخلي من القماش.- كمبيوتر رحلات.- تكييف يدوي.- راديو ومشغل أسطوانات.- بلوتوث ومنفذ USB.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.