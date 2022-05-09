أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10-5-2022



اسعار العملات اسعار العملات

يرصد موقع «أموال الغد» أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-5-2022 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه.



وتباينت أسعار العملات فى مصر ليسجل الدولار 18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 19.45 للشراء و19.55 للبيع.



الجنيه الإسترلينى سجل 22.74 للشراء، 22.86 للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي اليوم 4.93 جنيه للشراء و4.95 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي إلى 4.98 للشراء و5.01 للبيع، وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري.

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ويعرض موقع «أموال الغد» أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم كالتالي:سعر الدولار اليوم في البنوكبلغ سعر الدولار اليوم في بنكي الأهلي المصري ومصر 18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي إلى 18.43 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 18.53 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع، وطرح بنك التجاري الدولي سعر الدولار بنحو 18.43 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنوك المصريةسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.32 جنيه للشراء و19.55 جنيه للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية ببنك مصر 19.32 جنيه للشراء و19.55 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك الإسكندرية 19.27 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك الأهلي المتحد اليوم 19.37 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليومبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.92 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع، فيما سجل سعر العملة البريطانية 22.91 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية 22.86 جنيه للشراء و 23.91 جنيه للبيعسعر الريال السعودي اليوم في مصرسجل الريال السعودي فى البنك الأهلى المصري 4.92 جنيه للشراء و4.93 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 4.92 جنيه للشراء و4.93 جنيه للبيع، وعرض بنك قناة السويس سعر الريال بحوالى 4.89 جنيه للشراء و4.94 جنيه للبيعسعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم فى بنك مصر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى مصرف أبوظبي الاسلامي 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.