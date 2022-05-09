وزيرة التجارة والصناعة: قرار وزاري باختصاص هيئة الرقابة على الصادرات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع المُصدرة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على أن يتم إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والإجراءات والقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار.
وأوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن شهادات البيع الحر تثبت ان المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.
? استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والمشحونة حتى 26 أبريل من تطبيق أحكام القرار الوزاري
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