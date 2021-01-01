فاكهة تساعدك على النوم في أسرع وقت

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يواجه البعض مشاكل في النوم بمواعيد منتظمة ليلاً، مما يؤثر سلبًا على صحتهم وأدائهم في العمل نهارًا، مما يجعلهم يتجهون للأطباء من أجل أخذ بعض الأدوية التي تساعد على النوم، ولكن هناك حلاً آخر، نقله موقع العربية عن صحيفة «إكسبرس»، وهي فاكهة تساعد الشخص في الحصول على نوم جيد ليلاً.



الفاكهة التي تساعد على النوم الجيد، هي الموز، نظرًا لاحتوائه على البوتاسيوم إلى جانب كونه غنيا بالماغنيسيوم وفيتامين B6 والبروتين، كما يساعد الموز على إنتاج هرمونات السيروتونين والميلاتونين التي تساعدك في النوم، وتحدثت ياسمين لي، خبيرة النوم، أن الموز يعزز هرمونات النوم، بسبب احتوائه على حمض أميني يسمى «التربتوفان»، الذي يبنتج السيروتونين، والذي يعزز الاسترخاء.



فوائد البوتاسيوم الموجود في الموز

يعرف الموز بأنه مصدر جيد بالبوتاسيوم، الذي يساعد الجسم على استرخاء العضلات، على الرغم من كونه مصدراً قوياً للتربتوفان، حيث إن نسبة البوتاسيوم المنخفضة في الجسم، تسبب تقلصات وتشنجات عضلية، وتعيق عملية الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء ليلاً، بالإضافة إلى مساعدة البوستايوم على خفض الدم، من خلال استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

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فوائد مذهلة للموز للتخلص من آلام البطنومن الفوائد الأخرى للبوتاسيوم الموجود في الموز، أنه يقلل الضغط على الكليتين، مما يساعد على طرد الصوديوم الزائد من الجسم، بالإضافة للماغنسيوم الذي يساعد أيضًا على النوم، ومن فوائد الموز الأخري، هي التخلص من آلام البطن وارتفاع ضغط الدم، وتحسين الحالة المزاجية، كما أنه يمنح الطاقة بطريقة سريعة.