يؤدي إشعاع الهاتف المحمول إلى الإصابة بمرض دماغي

اكتشف العلماء صلة بين إشعاع الهاتف المحمول ومرض الزهايمر.
إشعاع الهاتف المحمول يؤدي إلى الإصابة بمرض دماغيعادات غذائية تساهم في حماية الكبد من الأمراض
وتشير دراسة نشرت في مجلة Current Alzheimer Research إلى أن الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة وأجهزة توجيه Wi-Fi يؤدي إلى زيادة الكالسيوم في الدماغ، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
ويلاحظ المعهد الوطني الأمريكي للسرطان أنه لا توجد علاقة بين الإشعاع الكهرومغناطيسي والسرطان، لكنه يشير إلى أنه سبب محتمل للأرق والصداع والتهيج.
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