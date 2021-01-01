10 أفكار لسرير مزود بمساحات للتخزين..وفرى مكان من غير كراكيب..

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وجود مساحات للتخزين هو أمر أساسي لتقليل الفوضى في أي مكان بالمنزل، ولكن كثيرًا ما لا تتوفر لنا المساحة الكافية في غرفة النوم لتخصيص مساحة تخزين منفردة. ولكن قد تستطيعى أن تجعلى غرفة النوم الصغيرة تتسع لغرفة تخزين أيضًا، وذلك من خلال تصميمات أسرّة ذكية مدمج بها مساحات تخزين خاصة، وفقًا لموقع "Digs Digs" للديكور.

سرير ذكي بمساحة للتخزين

وهناك العديد من الأفكار للأسرّة التي توفر بها مساحة للتخزين، فإما تكون مزودة بأدراج تحت السرير سهلة الفتح والإغلاق وتحافظ على خصوصية ونظافة الأغراض التي تخزنيها تحت الفراش.



وهذه الأدراج يمكن استخدامها كبديل للدولاب إذا لم تتوفر المساحة الكافية، فتضعي الملابس بها أو الجوارب، ويمكن أن تخزن بها ألعاب الأطفال أو أدوات الحياكة وغيرها من الأشياء التي نحتاجها بشكل يومي أو شبه يومي بسهولة.



وهناك نوع من الأسرّة يوفر مساحة للتخزين أسفل الفراش مزود بوسيلة لرفع المرتبة لتكون لدينا مساحة تخزين كبيرة باتساع مساحة السرير بالكامل، وهي مساحة مناسبة لتخزين الأشياء التي نستخدمها بشكل موسمي كالألحفة والبطاطين والملابس الشتوية أو الصيفية وغيرها من العناصر التي تخزن لفترة طويلة ولا نحتاجها إلا من حين لآخر.



وهناك أسرّة يتم بنائها وتثبيتها في الحائط بحيث يكون تحتها أرفف ومساحات تخزين للكتب أو الملابس او الألعاب وغير ذلك ويمكن حتى أن يدمج بها مساحة للعمل من المنزل.



