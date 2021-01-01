حرس الحدود يحبط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والمخدرات .. صورة



شحنة كبيرة من الأسلحة والمخدرات شحنة كبيرة من الأسلحة والمخدرات



أحبطت قوات حرس الحدود في الجيش المصري تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، غربي البلاد، أثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوبي واحة سيوة.



وتمكن الجيش من ضبط عربتي دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية فى أعمال التسلل والتهريب، إضافة إلى 7 بنادق قناصة ورشاشي كلاشنكوف وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وعدد كبير من قطع السلاح الأخرى.



كما نجح في ضبط مليون قرص مخدر، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين.

وقال الجيش المصري، فى بيان، إن العملية نفذت فى إطار جهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها للعناصر الإجرامية والمهربين، وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري.

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وأكد البيان مواصلة قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون، و"فرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة بهدف تأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة".