المغرب تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا 30 مايو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة المغرب.
ونشر “كاف” بيانًاع بر موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه:" تبعًا لقرار قيادة الكاف السابقة في 17 يوليو 2019 أن يتم تحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة ، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاب وإياب ، تلقينا عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي بطولة 2022."
وأضاف:" سحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه، لذلك ، يسر CAF أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.
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