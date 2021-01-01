المغرب تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا 30 مايو

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دوري أبطال أفريقيا


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة المغرب.

ونشر “كاف” بيانًاع بر موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه:" تبعًا لقرار قيادة الكاف السابقة في 17 يوليو 2019 أن يتم تحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة ، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاب وإياب ، تلقينا عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي بطولة 2022."

وأضاف:" سحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه، لذلك ، يسر CAF أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.

واختتم :"موعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022، وتجري حاليًا مناقشات داخل الكاف للعودة إلى النهائي القديم ذهابًا وإيابًا من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا ، بدلاً من نهائي الذهاب."

وكان النادي الاهلي قد طالب باختيار بلد محايدة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المصدر: elbalad

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