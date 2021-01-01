المغرب تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا 30 مايو



دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة المغرب.



ونشر “كاف” بيانًاع بر موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه:" تبعًا لقرار قيادة الكاف السابقة في 17 يوليو 2019 أن يتم تحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة ، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاب وإياب ، تلقينا عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي بطولة 2022."



وأضاف:" سحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه، لذلك ، يسر CAF أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.

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واختتم :"موعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022، وتجري حاليًا مناقشات داخل الكاف للعودة إلى النهائي القديم ذهابًا وإيابًا من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا ، بدلاً من نهائي الذهاب."وكان النادي الاهلي قد طالب باختيار بلد محايدة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.