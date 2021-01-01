لعمل العيش السوري مثل الجاهز



العيش السورى العيش السورى



العيش السورى من أنواع الخبز الشامى الذى يقدم عادة مع الشاورما، وهو لذيذ وخفيف، ويسهل تحضيره فى المنزل بمكونات بسيطة، بدلًا من شرائه جاهزًا.



وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل العيش السورى.





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مكونات عمل العيش السوري:3 أكواب دقيقملعقة صغيرة ملحماء دافئ للعجنطريقة عمل العيش السوري:- امزجي الملح والمياه الدافئة مع الدقيق لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية.- قسمي العجين إلى كرات صغيرة، ونتركها تستريح قليلًا.- نفرد الكرات بالنشابة ونجعلها رقيقة جدًّا، ثم نتركها تستريح لمدة 5 دقائق.- نحضر مقلاة غير لاصقة أو صينية مقلوبة ونضعها على النار.- نتركها تسخن جيدا، ثم نضع عليها العيش السورى ونضغط عليه بظهر ملعقة حتى لا ينتفخ.- نقلبه على الوجه الآخر حتى تمام النضج، وهكذا حتى تنتهى الكمية.- نغطي الخبز في طبق حتى لا يجف ويظل طازجًا وطريًا، ويقدم مع شاورما اللحم وشاورما الفراخ أو أى حشوات أخرى حسب الرغبة، فهو سهل التشكيل وطيب المذاق.- وهناك طريقة أخرى لعمل عيش الصاج.مكونات عمل عيش الصاج:2 كوب دقيق2 ملعقة كبيرة حليب بودرملعقة كبيرة سكرربع ملعقة صغيرة خميرةرشة ملح2 ملعقة كبيرة زيت ذرة أو زيت زيتونكوب إلا ربع ماء دافئ ويمكن زيادته على حسب العجينطريقة عمل الخبز الصاج:- نخلط كل المقادير معا ما عدا الماء.- نضيف الماء إلى المكونات تدريجيًّا مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة لينة.- نقسم العجين كرات صغيرة فى حجم البيضة، وندهنها بالزيت، ونغطيها عشر دقائق.- نضع على العجين القليل من الزيت، ونفردها جيدا بالنشابة.- بعدها نضعها على مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وننتظر 3 دقائق، ثم نقلب الخبز على الوجه الآخر، حتى يحمر لونه قليلا، وهكذا حتى تنتهى الكمية، ويقدم بعدها، مع شاورما اللحم أو شاورما الدجاج والثومية والخيار المخلل، وهى من الأكلات الشامية الشهيرة، التى يعشقها المصريون كثيرا لمذاقها الشهى والمميز.