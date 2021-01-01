مدرب أسفي المغربي ينصح الزمالك بضم ثنائي الوداد

قال طارق مصطفى المدير الفني لأولمبيك أسفي المغربي، إن الأهلي سيجد صعوبة كبيرة، حال واجه الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس.
وأضاف طارق مصطفى في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت "لابد من اختيار ملعب محايد من أجل توفير العدل وتكافؤ الفرص، فريق الوداد شرس للغاية على ملعبه ولديه حلول فنية كثيرة".
وتابع "رشحت بعض المحترفين الأجانب في الدوري المغربي للتواجد ضمن صفوف الزمالك في الصيف المقبل لتدعيم مركز رأس الحربة".
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