أشتعال حرب التصريحات بين أمير مرتضى وكهربا

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أمير مرتضى وكهربا


اشتعلت حرب التصريحات بين أمير مرتضى المشرف على كرة القدم بالزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي، المعار إلى هاتاي سبور التركي.

وقال أمير عبر برنامج جمهور الثالثة بقناة أون تايم سبورتس 2، إن كهربا عرض على الزمالك العودة مرة أخرى للفريق، لكن الإدارة رفضت ذلك.

وأضاف "لو كذب كهربا هذا الكلام، سأقول أين شاهدته ومع من ومن كان واقفًا، لكني لا أحب هذه الطريقة".

ورد كهربا برسالة عبر حسابه بانستجرام قائلًا "يتحدث الكومبارسات عنك لأنهم لو تحدثوا عن أنفسهم، فلن يستمع لهم أحد".

ونشر كهربا، صورة له في ملعب مختار التتش بالقميص الأحمر ومعه درع الدوري وكأس مصر وكأس دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الزمالك على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، يقضي بتغريم كهربا مليوني دولار مع تحميله 5% كفوائد للمبلغ منذ رحيله عن الزمالك في يونيو/حزيران 2019 وحتى الآن.

وكسر كهربا عقده مع الزمالك الذي كان ممتدًا حتى 2022 ورحل إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي ثم فسخ عقده بالتراضي ورحل للأهلي في شتاء 2020.

المصدر: kooora

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