خطوات تساعدك على تقوية علاقاتك الاجتماعية لو أنت شخص خجول



شخص خجول شخص خجول

بناء العلاقات الاجتماعية مع الآخرين يتطلب من الإنسان امتلاك العديد من المهارات الناعمة أبرزها الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة والتخلص من الخجل، الذي قد يعقيه في كثير من الأحيان من تكوين علاقات سوية وناجحة مع الآخرين لذا نتناول خلال هذا التقرير مع ريهام عبد الرحمن الباحثة في الصحة النفسية وخبيرة العلاقات الأسرية والإنسانية 7 خطوات تساعدك على تقوية علاقاتك الاجتماعية التخلص من الخجل ومعرفة أفضل طريقة في بناء العلاقات بشكل ناجح.



معرفة السبب المباشر

يمكن في محاولة للتخلص من الخجل معرفة السبب المباشر الذي يتسبب في شعور الإنسان بالتوتر والخجل من الآخرين، فقد يكون الخجل نتيجة التنشئة الاجتماعية وعدم التعود على التواصل مع الآخرين، وقد يكون السبب هو عدم ثقة الإنسان بنفسه والنظرة إلى ذاته بنظرة دونية، وبالتالي فمن الضروري معرفة السبب المباشر للخجل لتخطي هذه المشكلة.



ممارسة التواصل والثقة

فينبغي على الإنسان البدء بدائرة المقربين كالعائلة والأصدقاء بحيث يتم ممارسة التواصل بتبادل الحديث، وتفعيل لغة التواصل اللفظي والجسدي وتحضير موضوعات للنقاش وبالتالي يمارس الإنسان التواصل دون خجل مما يزيد من شعوره بالثقة والاطمئنان والإنجاز.

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استخدم لغة الجسديسهم التواصل مع الآخرين في تحسين الصحة النفسية وعدم شعور الإنسان بالوحدة والقلق، ولذلك فمن الضروري التدرب على استخدام لغة الجسد بطريقة صحيحة حيث أنها تجعل الإنسان لا يركز مع مشاعر الخجل ولكن يبقى كل تركيزه في التفاعل الإيجابي باستخدام نبرة الصوت المعتدلة والحركات المتناغمة التي توصل المعنى لمن أمامه على أكمل وجه.البروفةحتى تتخلص من الشعور بالخجل يجب التدرب باستمرار على طريقة طرح الأسئلة، بحيث تكون طريقة إيجابية لا تحمل التهديد أو الشكوى ولكنها تعبر عن اللطف واحترام مشاعر المنصت إليك مع عدم التركيز على مشاعرك الداخلية كخفقان القلب أو التوتر ولكن ركز على ما تقوله من كلمات حتى لا تشعر بالخجل.المواجهةبعض الأشخاص يخافون من المواقف الجديدة والتي قد تكون محرجة بالنسبة لهم فيتجنبون مواجهتها، ولكن فن النجاح في بناء العلاقات الإنسانية يتطلب منك أخذ زمام المبادرة في مواجهة المواقف الجديدة والمحرجة والتي حتما ستضيف إلى خبراتك الانفعالية والاجتماعية.تعلم من الملهمينهناك الكثير من العلاقات الإنسانية التي نرى فيها أناس اجتماعيين بطبعهم فمن الممكن أن نتعلم منهم كيف تكون العلاقات الاجتماعية وذلك من خلال ملاحظة كيف يتحدثون مع الآخرين ويتفاعلون مع الأسئلة والمواقف الاجتماعية المختلفة.مارس هوايتك المفضلةللتخلص من الخجل يمكنك البحث والتعرف على هوايتك المفضلة والاشتراك مع مجموعة من الأصدقاء والمقربين للممارسة هذه الهواية، وذلك من باب وجود الصحبة الملهمة التي تعين على ممارسة هذه الهواية وأيضا من خلال خلق علاقات اجتماعية معهم تقضي بها على شعورك بالخجل.