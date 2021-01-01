اعرف مخاطر .. الإفراط فى تناول ماء الليمون لفقدان الوزن



ماء الليمون ماء الليمون

هل ماء الليمون مشروبك الصباحي المفضل لبدء رحلة إنقاص الوزن؟.. إذا كانت إجابتك بنعم فإن هذا المشروب يدعم الهضم، ويعزز رحلة فقدان الوزن، ويفيد البشرة ويعزز المناعة، لكن شرب الكثير من ماء الليمون قد لا يقدم مثل هذه الفوائد، فهناك العديد من الآثار الجانبية لماء الليمون إذا كنت تستهلكه بشكل مفرط، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".



الليمون مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتين والدهون والكربوهيدرات والمعادن مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين سي، وهذا الفيتامين هو أحد الأسباب الرئيسية لشرب الناس لماء الليمون لأنه ضرورى لنمو وتطور وإصلاح جميع أنسجة الجسم، لكن شرب الكثير من ماء الليمون يمكن أن يؤدى إلى عدة مشاكل.



كيف يمكن أن يكون شرب الكثير من ماء الليمون ضارًا؟

فوائد شرب ماء الليمون عديدة مثل تعزيز فقدان الوزن، ومنع الجفاف، والمساعدة في عسر الهضم، لكن الإفراط يمكن أن يكون خطيرا، فيما يلي 5 آثار جانبية لشرب الكثير من ماء الليمون:

1. يمكن أن يسبب تآكل المينا أو تسوس الأسنان

الليمون من الحمضيات شديدة الحموضة إذا كان الشخص يستهلك عصير الليمون بشكل متكرر وبإفراط ، فقد يعاني من فرط الحساسية في الأسنان وتسوس الأسنان بسبب الطبيعة الحمضية لليمون.



بعض الطرق لإبطاء عملية تسوس الأسنان هي تجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول عصير الليمون، وشرب الكثير من الماء بجانب عصير الليمون.

2. عصير الليمون قد يسبب الصداع النصفي

غالبًا ما تسبب ثمار الحمضيات الصداع النصفي والصداع قد يكون هذا بسبب أن الليمون ينتج التيرامين، وهو أحادى الأمين الطبيعى الذى يسبب الصداع فى كثير من الأحيان، فإذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من صداع شديد فمن المفضل تقليل تناول عصير الليمون، لا توجد صلة مثبتة ولكن الدراسات أظهرت وجود صلة بين تناول الحمضيات والصداع النصفي.

3. يمكن أن يؤدي لتفاقم مشاكل المعدة وحموضة المعدة

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غالبًا ما يعانى الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الحمضيات من مشاكل في الجهاز الهضمي وحموضة المعدة وارتجاع المرىء والغثيان والقيء، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل شرب ماء الليمون إذا شعرت بأي أعراض، يجب على الأشخاص المصابين بمرض الجزر المعدي المريئي (GERD) تجنب الإفراط فى تناول عصير الليمون.4. قد يؤدي لتفاقم تقرحات الفمتقرحات الفم أو تقرحات الفم هي آفات صغيرة غير معدية ومؤلمة تظهر في الفم من المعروف أن ثمار الحمضيات تسبب تقرحات الفم. من الأفضل انتظار شفاء تقرحات الفم تمامًا قبل تناول عصير الليمون.5. يعمل قشر الليمون كمضيف للجراثيم الضارةأثبتت العديد من الدراسات أن الليمون يحتوي على كائنات دقيقة قد تسبب أمراضًا خطيرة لتقليل المخاطر ، يُنصح بعصر الليمون في مشروبك بدلاً من إضافة قشر الليمون إليه.فيما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بفيتامين سي بجانب الليمون:1. البرتقال: محتوى فيتامين سي في البرتقال أعلى قليلاً من محتواه في الليمون.2. البطاطس: تعد البطاطس مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي وتعمل كمضاد للأكسدة يساعد على منع تلف الخلايا.3. البروكلي: البروكلي غذاء قوي لا يقتصر الأمر على فيتامين سي فقط ، بل إنه مليء بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل ألياف الحديد والكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين أ ، ب ، هـ ، ك.4. الكيوي: وفقًا لدراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعهد الوطني للصحة ، فإن الكيوي مليء بالفيتامينات ومنها فيتامين سي.