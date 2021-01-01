طرق لزيادة نشاطك البدنى والتغلب على الكسل



طرق لزيادة نشاطك البدنى طرق لزيادة نشاطك البدنى



قلة النشاط البدنى أو عدم التحرك بشكل كافٍ يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك الجسدية والعقلية، لذا فى هذا التقرير نتعرف على طرق بسيطة لزيادة النشاط البدنى والتغلب على الكسل وقلة الحركة، بحسب موقع "health".



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يؤدي نمط الحياة المستقرة والكسل إلى مشاكل صحية خطيرة، والتي يمكن أن تكون من بين الأسباب الرئيسية العشرة لإعاقات الوفاة.



وتخصيص وقت لممارسة الرياضة مع جدولنا المزدحم يمكن أن يكون مرهقًا للغاية، خاصة إذا كنت تشعر بالكسل أو الخمول في أداء التمرين لهذا السبب إذا كنت تبحث عن طرق لزيادة حافزك بدلاً من جعل عذر "ليس لدي وقت" أو "لا أشعر بالرغبة في ممارسة الرياضة" ، فإليك بعض النصائح التي اقترحها الخبراء لمساعدة نفسك على البقاء نشطًا.

كيف تحافظ على نشاطك؟

الحركة ضرورية للجميع، ويمكننا القول إننا نحن البشر مصممون للتحرك لأن أجسادنا مثل الآلات التي تم إنشاؤها للحركة، وإذا لم تتحرك ، فيمكن أن تصدأ.



لا يجب الخلط بين الحركة والتمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية لساعات أو الجري في ماراثون لكن الحركة هي حركة صغيرة لا تتطلب الكثير من الجهد والوقت ويمكن بسهولة دمجها في نمط الحياة.

احترس من هذه الأعراض التي تظهر أنك لا تتحرك بشكل كافٍ

السمنة، ارتفاع ضغط الدم، آلام الظهر، تيبس المفاصل، فقدان التركيز، قلة النوم، الشعور بالجوع دائمًا، أمراض القلب.

إذا كنت تعاني من هذه العلامات والأعراض، فافعل شيئًا للتغلب على نمط الحياة المستقرة.

فيما يلي 7 طرق سهلة لزيادة النشاط البدنى

1. صعود الدرج

صعود السلالم بدلاً من المصعد سيساعد الجزء السفلي من الجسم وقلبك على القوة لا ينبغي أن يكون الأمر مثل المشي في الطابق العلوي لمدة 20 طابقًا أثناء التنقل، بل يمكنك المشي حتى 4 طوابق ويمكن تغطية الباقي بالمصعد.

2. المشي

عندما نتحدث عن المشي ، فهذا لا يعني أننا نريدك أن تقطع 10000 خطوة في اليوم الأول يمكنك أن تبدأ بهدف يبلغ 4000 خطوة وتستمر في زيادته تدريجيًا في حالة قصر الوقت ، يمكنك أن تعتاد المشي على الهاتف، أو إيقاف سيارتك على مسافة قريبة من منزلك أو مكتبك حتى يمنحك ذلك المزيد من الأسباب للمشي.

3. الرقص

أصبحت تدريبات الرقص شائعة لأنها ليست مجرد متعة للرقص ولكن لها العديد من الفوائد الصحية مثل صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز الحركة.

4. تمشية الكلب

إن إخراج كلبك في نزهة مفيد لصحته العقلية بالإضافة إلى صحتك الجسدية بالإضافة إلى قضاء الوقت مع كلبك أيضًا يرفع من مزاجك ويقلل من التوتر.

5. نط الحبل

وفقًا لدراسة، يمكن أن تؤدي ممارسة تمرين الحبال لمدة 15 دقيقة إلى حرق ما يقرب من 200 إلى 300 سعر حراري، كما أن التخطي لمدة 10 دقائق يوميًا له نفس تأثير 30 دقيقة من الركض اليومي.

6. إزالة الفوضى

يمكن أن يتضاعف تنظيف وتنظيم مساحتك في المنزل والعمل كتمرين معتدل الشدة حيث يمكن أن يوفر تمرينًا لكامل الجسم بالإضافة إلى أنه يمكنك إضافة حركات مثل القرفصاء التي يمكن أن تجعلها أكثر فعالية.

