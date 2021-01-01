فيديو.. أمين الفتوى: نصائح للزوجين قبل الوصول لمرحلة الطلاق

آخر الأخباراخبار المسلمين › فيديو.. أمين الفتوى: نصائح للزوجين قبل الوصول لمرحلة الطلاق

صورة الخبر: الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني


قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن أن يسلكها الزوجان قبل الوصول إلى مرحلة الطلاق، موضحًا أنّ هذا الأمر أحد أسباب تدشين مركز الإرشاد الزواجي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «من مصر» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد: «عندما تتعقد العلاقات فمن الضروري أن يتدخل العلم بعدة حلول.. المشكلات الزوجية ربنا جعلها علشان تتحل بأكثر من طريقة واتجاه».

وتابع: «الناس نسيوا إن إحنا عندنا سمات الواقع الخاص بنا منها الحساسية.. 75% من المواطنين مصابون بالحساسية المفرطة وهذا يؤدي إلى حدوث تراكمات تجعل الحياة بين الزوجين غير محتملة».

وحثّ الورداني، على ضرورة إتباع طرق تفكير تتسم بالإتزان، وانتهاج معايير وقواعد ترضي الله سبحانه وتعالى بدلًا من قصر التركيز على أن الزوج لم يعد على نفس التوقعات.

المصدر: shorouknews

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو.. أمين الفتوى: نصائح للزوجين قبل الوصول لمرحلة الطلاق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47090

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager