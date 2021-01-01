تواجه آبل مشكلات خطيرة مع أجهزة التتبع AirTags بسبب إشعاراتها المزيفة



AirTags AirTags

تواجه شركة آبل الأمريكية عدد من المشكلات مع أجهزة التتبع الخاصة بها AirTags حيث ترسل الأجهزة إشارات وتنبيهات كاذبة للمستخدمين عندما يقوم المستخدمون بتشغيلها للبحث عن أجهزتهم الضائعة أو المفقودة.







و ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أجهزة التتبع AirTags تعاني من عدد من الثغرات التى تعطلها عن إصدار استجابات صحيحة عندما يتم توجيهها في البحث عن الأجهزة المفقودة كما يتلقى مستخدمو هواتف آيفون إخطارات مزيفة.

قد يعجبك أيضا...

وأبلغ عدد من مستخدمي أجهزة التتبع AirTags أن غالبا ما يتلقون إشعارات مزيفة بأن هناك من يقوم بتتبعهم كما أن الأجهزة لا تصدر استجابات دقيقة ، وفي أغلب الحالات التى يتم تنبيههم فيها تكون ناتجة عن خطأ أو خلل.وتؤدي الرسوم البيانية التي تتعقب تنبيهات AirTag الزائفة إلى إنشاء أنماط غير واقعية، حيث تُظهر هذه الأنماط الحركات غير المنتظمة لعلامات AirTags تتحرك في اتجاهات غير منطقية.كما وجد الباحث ماركوس جيزلر أن نمط الحركة الذي ترسله اشعارات AirTags غريبة حيث قال "بدا نمط حركة AirTag على الخريطة غريبًا للغاية، ومع تتبع الاجهزة والبحث الشديد وجد أن أغلب التنبيهات خاطئة وغير دقيقة".