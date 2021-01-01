لعبة Resident Evil Re:Verge تتصدر ساحة ألعاب الفيديو من جديد

بعد حوالي سنة من انقطاع الأخبار والتحديثات، تم الإعلان عن تقييم نسخة جوجل ستاديا Google Stadia من لعبة الفيديو الشهيرة Resident Evil: Reverse من قبل شركة الترفيه ESRB، حيث تعتبر جوجل ستاديا هي منصة تم إطلاقها من جانب شركة جوجل تسمح للاعبين ممارسة العديد من الألعاب.
وتعد لعبة Resident Evil: Reverse هي لعبة فيديو قتالية متعددة اللاعبين “Shooter PVP multiplayer”، حيث يتحكم اللاعبين بعدد من ابطال سلسلة اللعبة، فيقاتل اللاعبون بعضهم البعض من خلال نظام لعب منظور الشخص الثالث “Third – person” ، وذلك بحسب ما نشره موقع thegamer.
وجعل الاهتمام القليل باللعبة ومجموعة الآراء السلبية حول النسخة التجريبية منها، وقلة المعلومات والأخبار حولها من خلال الشركة المبرمجة للعبة “Capcom”، العديد يتوقعون بأن المشروع قد توقف أو إنه قيد تعديلات كبيرة بعد .
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