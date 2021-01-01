لعبة Resident Evil Re:Verge تتصدر ساحة ألعاب الفيديو من جديد

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Resident Evil Re:Verge

بعد حوالي سنة من انقطاع الأخبار والتحديثات، تم الإعلان عن تقييم نسخة جوجل ستاديا Google Stadia من لعبة الفيديو الشهيرة Resident Evil: Reverse من قبل شركة الترفيه ESRB، حيث تعتبر جوجل ستاديا هي منصة تم إطلاقها من جانب شركة جوجل تسمح للاعبين ممارسة العديد من الألعاب.

وتعد لعبة Resident Evil: Reverse هي لعبة فيديو قتالية متعددة اللاعبين “Shooter PVP multiplayer”، حيث يتحكم اللاعبين بعدد من ابطال سلسلة اللعبة، فيقاتل اللاعبون بعضهم البعض من خلال نظام لعب منظور الشخص الثالث “Third – person” ، وذلك بحسب ما نشره موقع thegamer.

وجعل الاهتمام القليل باللعبة ومجموعة الآراء السلبية حول النسخة التجريبية منها، وقلة المعلومات والأخبار حولها من خلال الشركة المبرمجة للعبة “Capcom”، العديد يتوقعون بأن المشروع قد توقف أو إنه قيد تعديلات كبيرة بعد .



ولكن بالرغم من ارتفاع وتيرة التوقعات السلبية بما يخص اللعبة، تم تقييم لعبة Resident Evil: Reverse من قبل ESRB وذلك يعنى أن عمليات تطوير اللعبة جارية وسيتم الإعلان عن المزيد من التحديثات قريبا.


وطبقا لوصف ESRB، فاللعبة هي لعبة إطلاق نار متعدد اللاعبين، تتيح للاعبين مواجهة بعضهم من خلال “Death Matches” بأستخدام الأسلحة مثل المسدسات وقاذفات الصواريخ وغيرها وستحتوي نسخة الاستاديا ايضا على عناصر قابلة للشراء داخل اللعبة، مما يعتبر محبط بعض الشئ حيث أن اللعبة نفسها غير مجانية لمن لم يقم بشراء اللعبة الاخيرة من السلسلة Resident Evil: village.

وقد تم الإعلان عن اللعبة في نفس وقت الإعلان عن اللعبة الأخيرة من السلسلة “Resident Evil: Village” حيث كان من المقرر إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي، ولكن تم تأخير موعد إطلاقها لتاريخ غير محدد بالعام 2022.

المصدر: صدى البلد

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