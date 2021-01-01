مصر بها شباب ينافس في مسابقة كأس العالم للروبوتات بأمريكا



كأس العالم للروبوتات كأس العالم للروبوتات

قال مينا ميخائيل مسؤول تدريب الفريق المصري بمسابقة الروبوتات، إنه يتم تدريب الأطفال من سن صغير، وتحديدًا من 4 لـ 5 سنوات، ومسابقة الروبوتات، تكون من عمر 8 سنوات.



وأضاف مسؤول تدريب الفريق المصري بمسابقة الروبوتات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن مصر بها شباب ينافس فى مسابقة كأس العالم للروبوتات بأمريكا.



ولفت إلى أن اختيار الأطفال يكون ناتج عن حب الأطفال لـ المجال، مؤكدًا أن هناك مراكز تعليمية كثيرة، بالقاهرة و الإسكندرية.

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وأشار إلى أن المشاركة فى المسابقة العالمية جاء بعد الحصول على المركز الأول بـ مصر، و التأهل لـ البطولة العالمية، مشيرًا إلى أن هناك 5000 فريق من مختلف دول العالم، فى المسابقة العالمية، ويتم اختيار الفرق بعد المرور بـ أكثر من اختبار.https://video-mrs2-2.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/280084784_717727512746078_661937274542703139_n.mp4?_nc_cat=101&ccb=1-6&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo2OTksInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=BaeYf3Z-7YAAX8-z-XA&tn=VmisqKravoKszLtf&rl=300&vabr=138&_nc_ht=video-mrs2-2.xx&oh=00_AT_zru6R2VEp_WOyyKirOQcYIlvL79t2CqZok_TV3iIasg&oe=6278E8B9