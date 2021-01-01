أمير مرتضى: التجديد لخماسى الزمالك بشروط النادي



أمير مرتضرى منصور أمير مرتضرى منصور



أكد أمير مرتضرى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن حديث رئيس النادي عن عدم التجديد للاعبين كان من أجل إيقاف الحديث في هذا الموضوع والتركيز في مباريات الفريق.



وقال أمير مرتضى، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "حديث مرتضى منصور عن عدم التجديد للاعبين كان من أجل إيقاف الحديث في هذا الموضوع، وكل ما طلبنا هو حسم الموقف، سواء بالتجديد أو الرحيل دون أن يؤثر على علاقة اللاعبين بالنادى من أجل البحث عن مستقبل النادى".



وأضاف: "رئيس الزمالك قال لطارق حامد في جلسة ودية "بقاءك مهم وإذا قررت الرحيل فهذا مستقبلك"، فأى لاعب من الخماسى عاوز يجدد هيجدد بشروط النادى ولن يكون بضغوط اللاعبين أو وكلائهم".



وتابع: "الفوز بالدورى الحالي يعنى تقليل عدد الراحلين وبالتالي تقليل الصفقات التي يتم التعاقد معها، والمحافظة على بقاء عدد من اللاعبين بمن فيهم الخماسى".



واستطرد: "معنديش مشكلة أن أي لاعب ينتهى عقده مع الزمالك يروح الأهلى وكل واحد حر، ومينفعش أزعل على لاعب وهو هيكون فرحان، كل واحد حر في مستقبله، سواء لعب للأهلى أو بيراميدز أو في السعودية، ولكن هؤلاء اللاعبين عندهم حب كبير للجمهور".



وعن عقود لاعبى الزمالك التي تنتهى في نهاية يونيو مع استمرار الدورى حتى أغسطس؟، قال أمير مرتضى: "ننتظر ردا من اتحاد الكرة على حل هذه الأزمة".



وأضاف: "أعلنت أن أحمد سيد زيزو ومحمود حمدى الونش وضعا شرطا جزائيا في عقديهما وهذا خطأ جسيم من الإدارة في هذا الوقت، وسنحاول تعديل العقود للحفاظ على الفريق".



وتابع: "الفوز بدورى أبطال أفريقيا أولوية لنا، ولكن نحتاج بعض التركيز والتدعيمات من أجل الفوز بها، وأنا أرى أننا قادرون على تحقيق البطولة، وكنا قريبين منها في 2020 والبطولة فرقت كتير مع الأهلى ومنحته الثقة في البطولات التالية".

