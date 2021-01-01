تسريبات لتفاصيل و مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 Pro



iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل كاملة لمواصفات وسعر إصدار ابل المرتقب iPhone 14 Pro قبل الإعلان المرتقب لاحقاً هذا العام.



كشفت التسريبات التي جاءت عبر @Shadow_Leak عن مواصفات هاتف iPhone 14 Pro حيث يأتي الهاتف بشاشة LTPO OLED بحجم 6.06 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، ودقة عرض 2532 في 1170 بيكسل.



أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات السابقة أن تأتي هواتف iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto.

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ومن المقرر أن تأتي الكاميرة الرئيسية المميزة بدقة 48 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.3، كما يتميز المستشعر بحجم 1/1.3 إنش.كما تقدم ابل الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1099 دولار.