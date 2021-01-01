ينطلق هاتفSharp AQUOS R7 بمعدل تحديث 240Hz



Sharp AQUOS R7 Sharp AQUOS R7

كشفت Sharp اليوم عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Sharp AQUOS R7 الذي ينطلق بمعدل تحديث 240Hz، ومعالج Snapdragon 8 Gen1.



يتميز هاتف AQUOS R7 بشاشة Pro IGZO OLED بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 240Hz، كما تدعم دقة عرض 1260 في 2730 بيكسل، وتصل الشاشة في أقصى سطوع إلى 2000 nit، كما تدعم الشاشة عمق ألوان 10 بت، وتأتي بتقنية Dolby Vision.



كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen1، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف AQUOS R7 بمستشعر رئيسي بدقة 47.2 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1 إنش، وفلاش LED مع فتحة عدسات f/1.9، كما يدعم المستشعر تركيز تلقائي octa PD للبيكسل، الذي يدعم تركيز تلقائي فائق السرعة على الكائنات المتحركة.كما تدعم الكاميرة التركيز التلقائي على العين في الوقت الفعلي، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر أخر.ويأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة بالموحات الصوتية مدمجة في الشاشة، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 12 وواجهة Sharp.أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الإتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.2، ويأتي بمنفذ USB-C، كما يتميز AQUOS R7 بتصميم مقاوم للماء والأتربة، ومن المتوقع أن يتوفر AQUOS R7 بدءاً من شهر يوليو في الأسواق، ويأتي بألوان الأسود والفضي.