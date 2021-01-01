اندماج مجرتين في الفضاء..بسبب الطاقة المظلمة..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تم التقاط صورة جميلة تظهر مجرتين متفاعلين بواسطة كاميرا مصممة أصلاً لدراسة الطاقة المظلمة.



المجرتان في هذه الصورة، NGC 1512 و NGC 1510 ، هما جزء من زوج متفاعل كانا في طور الاندماج معًا لمدة 400 مليون سنة.



كلما اقترب الاثنان من بعضهما البعض عن طريق الجاذبية، تعمل القوى على تسريع تشكل النجوم وولد العديد من النجوم الجديدة.

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مجرة NGC 1512 ، هي مجرة ??حلزونية ضيقة مثل مجرتنا درب التبانة، الشريك الأصغر، المجرة NGC 1510 ، هي مجرة ??عدسية قزمة ، مما يعني أنها نوع صغير من المجرات التي لها بعض خصائص المجرة الحلزونية وبعض المجرات الإهليلجية حسبما نقل موقع Digitartlends.يمكنك أن ترى محلاق الغبار والغاز التي تصل من المجرة الأكبر عندما يندمج الاثنان، مع قوى الجاذبية التي تمد أشكالها وتدفع تشكيل النجوم المرئي في تيار الضوء بينهما، في النهاية سيكمل الاثنان اندماجهما ويصبحان مجرة ??واحدة.يقع الزوج في كوكبة Horologium ، أو ساعة البندول، والتي يمكن رؤيتها في نصف الكرة الجنوبي، على بعد 60 مليون سنة ضوئية، تم تصويرها بالتفصيل باستخدام كاميرا الطاقة المظلمة NOIRLab ، والمعروفة أيضًا باسم DECam. تم تصميم هذه الأداة، الموجودة على تلسكوب V?ctor M. Blanco الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار في مرصد Cerro Tololo Inter-American ، للتحقيق في المادة المظلمة في مشروع يسمى Dark Energy Survey.ونظر هذا المشروع في مجالات واسعة من الفضاء لفهم المزيد عن الطاقة المظلمة، وتم الانتهاء من الملاحظات في عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم استخدام DECam بشكل جيد لجمع البيانات الأخرى مثل هذه الصورة للتفاعل المجري.ويوضح NOIRLab أن DECam "تجمع ضوء النجوم المنعكس بواسطة مرآة التلسكوب التي يبلغ عرضها 4 أمتار (عرضها 13 قدمًا)، وهي قطعة زجاجية ضخمة مغطاة بالألمنيوم وذات شكل دقيق تزن تقريبًا وزن نصف شاحنة"."بعد المرور عبر الأجزاء الداخلية الضوئية لـ DECam - بما في ذلك العدسة التصحيحية التي يبلغ عرضها مترًا تقريبًا (3.3 قدمًا) - يتم التقاط ضوء النجوم بواسطة شبكة مكونة من 62 جهازًا مقترنًا بشحنات (CCDs)، تتشابه أجهزة CCD مع المستشعرات الموجودة في الكاميرات الرقمية العادية ولكنها أكثر حساسية بكثير، وتسمح للأداة بإنشاء صور مفصلة للأجسام الفلكية الباهتة مثل NGC 1512 و NGC 1510 ".