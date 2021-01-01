وزارة التعليم العالى : توصيات لتطوير المعاهد التجارية

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كشف تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والدكتور مجدي عبدالقادر رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية، إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى حول أعمال لجان التقييم للمعاهد التابعة للجنة قطاع المعاهد التجارية للعام الدراسى 2020/2021 (المرحلة الثانية) بعنوان “ رفع كفاءة الأداء في المعاهد التجارية "، وذلك فى ضوء توجيهات الوزير بضرورة متابعة المعاهد التابعة للوزارة، ووضع خطة تطوير شاملة لها؛ لتتوافق مخرجات التعليم بها مع احتياجات سوق العمل؛ لخدمة المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها ضمن خطط تنمية الدولة.



وتضمن التقرير عددا من التوصيات والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالأداء، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بتلك المعاهد، منها:



1 - وضع خطة لرفع كفاءة العملية التعليمية بالمعاهد التجارية.



2 - إنشاء وحدة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد؛ لتنمية قدراتهم في التواصل مع الطلاب.



3 - تشجيع البحث العلمي باعتباره أساس عمل أعضاء هيئة التدريس.



4 - الاستعانة بالعناصر المتميزة من خريجي الجامعات الحكومية للانضمام لتلك المعاهد كمعيدين.



5 - ضرورة أن تتقدم المعاهد التجارية للحصول على شهادة الاعتماد.



6 - إعداد دراسة متكاملة للنظر في أعداد الطلاب طبقًا للتخصصات الجديدة المقترحة التي تركز في الأساس على الجانب التطبيقي لمواجهة خطط التنمية واحتياجات سوق العمل.



7 - عقد اجتماعات دورية مع عمداء المعاهد؛ لمناقشة العقبات التي تواجههم وسبل حلها.



8 -وضع دراسة متكاملة لمتطلبات سوق العمل.



9 - تحويل نظام الدراسة بكافة المعاهد إلى نظام الساعات المعتمدة.

