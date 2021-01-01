اسعار شيري تيجو 8 موديل 2022 من جي بي أوتو غبور



شيري تيجو 8 شيري تيجو 8

أطلق وكيل العلامة التجارية شيري في مصر جي بي اوتو غبور، السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بالسوق المحلي والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، من خلال فئتين من التجهيزات هما COMFORT والثانية LUXURY.



تعتمد السيارة شيري تيجو 8 الجديدة على محرك رباعي الاسطوانات يسع 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 145 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، معتمد على ناقل سرعة اوتوماتيكي مكون من سته سرعات.



أسعار السيارات الجديدة… سعر شيري تيجو 8 موديل 2022

شيري تيجو 8 الفئة الأولى COMFORT موديل 2022 بقيمة قدرها 455,000 جنيه.

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شيري تيجو 8 الفئة الثانية A/T / LUXURY موديل 2022 بقيمة قدرها 494,900 جنيه.