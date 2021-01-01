اسعار شيري تيجو 8 موديل 2022 من جي بي أوتو غبور

أطلق وكيل العلامة التجارية شيري في مصر جي بي اوتو غبور، السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بالسوق المحلي والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، من خلال فئتين من التجهيزات هما COMFORT والثانية LUXURY.
تعتمد السيارة شيري تيجو 8 الجديدة على محرك رباعي الاسطوانات يسع 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 145 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، معتمد على ناقل سرعة اوتوماتيكي مكون من سته سرعات.
أسعار السيارات الجديدة… سعر شيري تيجو 8 موديل 2022
شيري تيجو 8 الفئة الأولى COMFORT موديل 2022 بقيمة قدرها 455,000 جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!