اسعار شيري تيجو 8 موديل 2022 من جي بي أوتو غبور

آخر الأخبارأخبار السيارات › اسعار شيري تيجو 8 موديل 2022 من جي بي أوتو غبور

صورة الخبر: شيري تيجو 8
شيري تيجو 8

أطلق وكيل العلامة التجارية شيري في مصر جي بي اوتو غبور، السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بالسوق المحلي والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، من خلال فئتين من التجهيزات هما COMFORT والثانية LUXURY.

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 الجديدة على محرك رباعي الاسطوانات يسع 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 145 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، معتمد على ناقل سرعة اوتوماتيكي مكون من سته سرعات.

أسعار السيارات الجديدة… سعر شيري تيجو 8 موديل 2022
شيري تيجو 8 الفئة الأولى COMFORT موديل 2022 بقيمة قدرها 455,000 جنيه.

شيري تيجو 8 الفئة الثانية A/T / LUXURY موديل 2022 بقيمة قدرها 494,900 جنيه.

المصدر: Nile Motors

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اسعار شيري تيجو 8 موديل 2022 من جي بي أوتو غبور

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68679

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager