اسعار هافال H6 موديل 2022 الجديد والكماليات



هافال H6 هافال H6

تنتمى السيارة هافال H6 الجديدة موديل 2022 إلى فئة السيارات الكروس أوفر SUV المدمجة ، والام تم إطلاقها داخل السوق المصري العام الماضي.



هافال H6 موديل 2022 تتمتع بمحرك 4 سلندر تربو يسع 1500 سي سي ويغطي قوة 148 حصان وعزم 230 نيوتن.متر غتد 1500 دورة/الدقيقة مدعم بناقل حركة ثنائي التعشيق مكون من 7 سرعات .



كماليات هافال H6 متمثلة في: جنوط رياضية 18 بوصة، وسخانات بالزجاج الخلفي، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، ومفتاح ذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك .

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كما تشتمل هافال H6 الجديدة على عدة عدد من عوامل الأمان ، متمثلو في عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ومثبت سرعة، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، والتحكم في الثبات عند المرتفعات، وحساسات ركن خلفية ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية.هافال J6 موديل 2022أسعار السيارات الجديدة هافال H6 موديل 2022 :– أوتوماتيك STANDARD بسعر 505 ألف جنيه– أوتوماتيك DELUXE بسعر 535 ألف جنيه– أوتوماتيك DELUXE SR بسعر 555 ألف جنيه– أوتوماتيك HIGH DELUXE بسعر 595 ألف جنيه