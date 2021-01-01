اسعار هافال H6 موديل 2022 الجديد والكماليات

تنتمى السيارة هافال H6 الجديدة موديل 2022 إلى فئة السيارات الكروس أوفر SUV المدمجة ، والام تم إطلاقها داخل السوق المصري العام الماضي.
هافال H6 موديل 2022 تتمتع بمحرك 4 سلندر تربو يسع 1500 سي سي ويغطي قوة 148 حصان وعزم 230 نيوتن.متر غتد 1500 دورة/الدقيقة مدعم بناقل حركة ثنائي التعشيق مكون من 7 سرعات .
كماليات هافال H6 متمثلة في: جنوط رياضية 18 بوصة، وسخانات بالزجاج الخلفي، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، ومفتاح ذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك .
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