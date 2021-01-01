هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بالسوق المصري… الاسعار

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أكسنت RB

ارتفعت أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بنحو 10 آلاف جنيه مصري على جميع الفئات المتاحة بالسوق، وذلك حسبما أعلن وكيل العلامة التجارية هيونداي في مصر -غبور أوتو.

تنتمي السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 لـ فئة السيارات السيدان ، متمتعة بمحرك رباعي الأسطوانات يسع 1600سي سي يعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات، يعطي قوة 125 حصان، و عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

اسعار السيارات الجديدة… هيونداي أكسنت RB موديل 2023
هيونداي أكسنت موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 290 ألف جنيه، بدلًا من 280 ألف جنيه.
هيونداي أكسنت موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 300 ألف جنيه، بدلًا من 290 ألف جنيه.
هيونداي أكسنت موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 306 آلاف جنيه، بدلاُ من 296 ألف جنيه.
هيونداي أكسنت موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 316 ألف جنيه، بدلًا من 306 آلاف جنيه.
هيونداي أكسنت موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 326 ألف جنيه، بدلًا من 316 ألف جنيه.

المصدر: Nile Motors

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