انطلاق الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2022 السبت 28 مايو

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الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية


قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسى الجارى 2022 تبدأ يوم 28 مايو الجارى على أن تلتزم المدارس ولجان السير بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مشددة على أنه تم الاستعداد بشكل جيد لاستقبال الطلاب والملاحظين داخل مقار اللجان على أن يتم توزيع كشوف المناداة داخل لجان السير تتضمن أرقام الجلوس وأسماء الطلاب حتى يتعرف كل طالب على لجنته الفرعية داخل المدرسة مقر انعقاد اللجنة.

جدير بالذكر، أنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالي 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3100) لجنة امتحانية تقريبًا.

وبالنسبة للمدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، أوضحت الوزارة أنه سيتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب المدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021/2022 والبالغ عددهم (23) ألف طالب وطالبة.

المصدر: youm7

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