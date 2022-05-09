يوافق مجلس النواب على اتفاقية دولية بشأن التنمية الزراعية

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صورة الخبر: مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار" بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28 يناير 2022.

جاء ذلك عقب مناقشة بنود الاتفاقية خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد 8 مايو 2022، بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة والجهات المختصة.

ويهدف البرنامج للمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات "المنيا وأسيوط وسوهاج" من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبني المتزايد لتقنيات الإنتاج والري الفعالة، فضلا عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ربحيتها، وتنويع مصادر دخلها عن طريق مجموعة من المشروعات الصغيرة.

المصدر: جريده المصدر

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